Bakan Osman Aşkın Bak'tan 1. Lig'e Yükselen Takımlara Tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak'tan 1. Lig'e Yükselen Takımlara Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Sarıyer, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Vanspor'u tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Sarıyer ve Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile Kayseri'de oynanan play-off finalinin ardından 1'inci Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Vanspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Sarıyer ve Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile Kayseri'de oynanan play-off finalinin ardından 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Vanspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan 2. Lig Play-off Finalinde Batman Petrolspor'u yenerek 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Artı Değer Vanspor'u kutluyorum. 2. Lig Beyaz Grup Şampiyonu Sarıyer ile Kırmızı Grup Şampiyonu Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'a ve play-off maçlarının ardından 1. Lig'e yükselme hakkı kazanan Vanspor'a önümüzdeki sezon mücadele edecekleri 1. Lig'de başarılar diliyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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