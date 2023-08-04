Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Bakan Bak, projeleri sayesinde 6 milyon 750 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini belirterek, Bu yılki hedef bu sayıya 3 milyon daha ilave etmek. Birçok ilde yüzme havuzları inşa ediyoruz. Bu güzel ülkenin çocuklarının sporu bir yaşam tarzı haline getirmesini hedefliyoruz? dedi. OSMAN AŞKIN BAK BU YIL 3 BİN 167 MADALYA KAZANDIK Bakan Osman Aşkın Bak, son 21 yılda Türkiye'ye binlerce tesis yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti 'Bugün de bir tesisimizin temelini atacağız. Burayı 6 ay içinde bitireceğiz ve bu mahallenin çocuklarına hediye edeceğiz. Bu tesisler sayesinde yetişen sporcuların uluslararası başarılarını görüyoruz. Voleybolda milli takımlarımızın şampiyon olması ve diğer branşlarda gelen madalyalar var. Bu yıl 3 bin 167 madalya kazandık. Bu artarak devam ediyor. Spor ülkesi olma yolundayız. Bakanlık olarak deprem bölgemizde oluşturduğumuz konteyner kentlerde çocuklara seyyar yüzme havuzları sayesinde yüzme öğretiyoruz. Depremin travmalarının bitmesi için çalışıyoruz. Her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın emrindeyiz. DENİZ KÖKEN GENÇLER İÇİN TOPLAM 33 TESİSİMİZ VAR Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken ise, Bu ülkeye iyi eserler bırakmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 60-65 bin nüfusa ve iki mahallemizin ortasına denk gelen bir havuz olacak. Gençler için toplam 33 tesisimiz var. Artarak da devam edecek ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı

İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı.

Törende Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Bakan Bak, projeleri sayesinde 6 milyon 750 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini belirterek, Bu yılki hedef bu sayıya 3 milyon daha ilave etmek. Birçok ilde yüzme havuzları inşa ediyoruz. Bu güzel ülkenin çocuklarının sporu bir yaşam tarzı haline getirmesini hedefliyoruz? dedi.

OSMAN AŞKIN BAK BU YIL 3 BİN 167 MADALYA KAZANDIK

Bakan Osman Aşkın Bak, son 21 yılda Türkiye'ye binlerce tesis yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti

'Bugün de bir tesisimizin temelini atacağız. Burayı 6 ay içinde bitireceğiz ve bu mahallenin çocuklarına hediye edeceğiz. Bu tesisler sayesinde yetişen sporcuların uluslararası başarılarını görüyoruz. Voleybolda milli takımlarımızın şampiyon olması ve diğer branşlarda gelen madalyalar var. Bu yıl 3 bin 167 madalya kazandık. Bu artarak devam ediyor. Spor ülkesi olma yolundayız. Bakanlık olarak deprem bölgemizde oluşturduğumuz konteyner kentlerde çocuklara seyyar yüzme havuzları sayesinde yüzme öğretiyoruz. Depremin travmalarının bitmesi için çalışıyoruz. Her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın emrindeyiz.

DENİZ KÖKEN GENÇLER İÇİN TOPLAM 33 TESİSİMİZ VAR

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken ise, Bu ülkeye iyi eserler bırakmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 60-65 bin nüfusa ve iki mahallemizin ortasına denk gelen bir havuz olacak. Gençler için toplam 33 tesisimiz var. Artarak da devam edecek ifadelerini kullandı.