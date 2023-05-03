Bakan Kurum, depremzede çocuklar ile maç yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da depremzede çocuklar ile maç yaptı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da depremzede çocuklar ile maç yaptı. 'Yükselen Anadolu Beyaz ve Kırmızı Takımların teknik direktörlüğünü Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yaptığı maç 3-3 beraberlikle bitti. Dostluğun kazandığı maçta futbolculara sahaya depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu formayla çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için Bakan Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi. Depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla maç yaptı. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu Beyaz Takım'da yer aldı.

ÇOCUKLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

KURUM: FARKLI TAKIMLARI TUTABİLİRİZ AMA ACIMIZ ORTAK

Görüntü dökümü: