Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen para yüzme yarışlarını izledi. Kasapoğlu, para yüzmede altın, gümüş ve bronz madalyaların sahipleri milli sporcular Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı ve Emine Avcu'ya madalyalarını verdi.

Bakan Kasapoğlu, "İslam birliğindeki birlikteliğini yine İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun çatısı altındaki bu organizasyonlarla buna benzer yeni çalışmalarla farklı boyutlara taşımak ve yüzden 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hamdolsun en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da federasyon içinde mümkün olan elimizden fazlasıyla gelecek tüm katkıyı da sağlayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii sporun ruhunda rekabet var. Ama asıl olan kardeşlik. Asıl olan o bahsettiren, hep fair play ruhu, centilmenlik. Ben bu vesileyle 56 ülkeden 4 binden fazla sporcumuza ben başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.