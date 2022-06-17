Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimini kabul etti
AA - Musa Samur - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu ağırladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu ağırladı.
Federasyondan yapılan açıklamada "Başkanımız Erkan Yalçın ile yönetim kurulu üyelerimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Türk yüzmesi ve geleceğine dair değerlendirmeler yaptı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Musa Samur - Spor