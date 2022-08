Bakan Kasapoğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun gençlik programına katıldı (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen gençlik programına katıldı.

Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nda konuşan Kasapoğlu, "Nitelikli genç, nitelikli toplum çok temel bir ifade ve bu ifade yönünde atılan pek çok adım var. TGSP'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitimlerin beşincisindeyiz. TGSP'nin bu çabası için ve bu performansı, gayreti büyüterek güçlendirerek bu günlere taşıdığı için tebrik ediyorum. Bunların sürdürülebilir olması, başlatmak kadar mühim. Bu platformun ilk günden itibaren başlattığı ve çıtasını sürekli yükselttiği çalışmalarla nitelikli genç ve nitelikli toplum olma yolunda pek çok mesafeyi birlikte attığımızı görmek bizim için de mutluluk." ifadelerini kullandı.

"Gençliğin desteklenmesi, önünün açılması bizim hükümet olarak politikamızın en temel yönlerinden biri"

Gençlerin heyecanının ve umudunun kendileri için de bir umut olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençliğin desteklenmesi, önünün açılması bizim hükümet olarak politikamızın en temel yönlerinden biri. Cumhurbaşkanımızın genç odaklı siyaset anlayışı gereği 21 yılda birer birer atılan adımlar herkesin malumu. Bu yolda gençliği güçlendirerek, gençlerle yan yana yürümeye devam edeceğiz. Gönüllülük ruhu ve bu anlayış ülkemizin mayasında olan bir konu. Önemli olan bunun büyütülmesi ve güçlendirilmesi. TGSP bu çabayı ortaya koyuyor. Bu çerçevede gençlerimizin taşıdığı ruh, onların heyecanı ve gayreti bizim için en büyük umut. Burada çok farklı illerden arkadaşlar var, bu arkadaşlarımızın buradaki birlikteliği, bu kardeşlik ortamı, bu ortamın ortaya koyduğu sinerji, üretilen emek ve değeri bugünlerimiz için de kıymetli buluyoruz. Sizlerin gayretleri ve ortaya koyduğu çaba, bizim önümüzü aydınlatan, bize en güçlü şekilde ilham veren bir çaba. Buradaki her bir kardeşimin bu çabasını çok değerli buluyorum. Birileri her gün karamsarlık senaryoları yazıyor ve bunu sahnelemeye çalışıyorlar. Bu enerji dolu gençlikle bu karanlık senaryoları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birer birer boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Yeter ki ümitli olalım, yeter ki inanalım. Bizim gençliğimiz, meseleleri iyi tespit eden ve gereğini ortaya koyan bir gençlik. Bizim gençliğimiz demokratik çoğulculuğu esas alan, birbirinin hukukuna saygı duyan ve geleceğin mimarı bir gençlik. Bu gençlik sadece bu coğrafya için değil insanlık için umut olan bir gençlik. Bu çerçevede gerçekleştirilen liderlik programı hem ülkemiz için hem insanlık için önemli bir çabadır. Liderin taşıdığı öz güven, inanç, kararlılık her birinizde pekişerek, güçlenerek var olacak. Bunu çok özgün, derin bir iletişimle taçlandıracaksınız."

"Gençler neredeyse biz oradayız"

Hükümet olarak gençlerin önündeki engelleri kaldırdıklarını belirten Kasapoğlu, şunları aktardı:

"İnanmak, gayret göstermek ve bu gayretle beraber yürümek, gerektiğinde koşmak liderin en önde giden olarak taşıması gereken vasıflardır. Her bir gencimizin lider olma ruhuyla, inancıyla yürüyüşünü tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Öncü gençler yetiştirme yolunda bugüne kadar pek çok engeli hükümet olarak ortadan kaldırdık. Gençlerin toplumun farklı noktalarda temsili hep bizlerin döneminde oldu. Türkiye'nin her bir ilinde en az 1 üniversite var. 2000'li yılların öncesinde Türkiye'de bir harç gündemi vardı. Bunu da biz kaldırdık. Bu ülke ne badireler atlattı. 28 Şubat ve öncesinde gençleri engelleyen bir anlayış vardı. Bu bariyerleri kaldırdık. Bu birliktelik, kardeşlik tablolarıyla bu ülkenin umuduyla bugünlere ve yarınlara inanç güçlendi. Bakanlık, sizlerin bakanlığı. Türkiye'nin her bir ilinde imkanlarını ortaya koyan bir bakanlık. 410'dan fazla gençlik merkezimiz var. 327 adet genç ofisimiz var. Gençler neredeyse biz oradayız. Yeter ki siz talep edin, bu imkanları en güçlü şekilde değerlendirin. Biz de sizlerin yanında olarak bu imkanları güçlendirelim."

Türkiye'nin genç nüfusuyla önemli bir potansiyeli sahip olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Türkiye bir spor devrimi yaşadı. Spor altyapısının dünyada hiçbir örneği yok. Bunun sonucunu da madalyalarla, başarılarla yaşıyoruz. 800 bin yurt kapasitesi var. Dünyada bunun bir örneği yok. Bunlar gençlere verilen değerin, gençleri önemsenin ortaya çıkan sonuçları. Bunları daha da güçlendireceğiz. Türkiye genç nüfusuyla, nüfusun dinamizmiyle, o gençliğin inancıyla ve erdemiyle çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli nasıl daha güçlü ortaya çıkarırız bunun gayreti içindeyiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye gönüllülük ruhu açısından en önde gelen ülke"

Türkiye'nin gönüllülük ruhu olarak en önde gelen ülke olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bizler vakıf medeniyetinin evlatlarıyız. Türkiye gönüllülük ruhu açısından en önde gelen ülke. Geliştiğini rakamlarla ortaya koyan ülkelere göre Türkiye insani yardımda da çok önde. Bu gönüllülük ruhu bu ülkenin insanını mayasında olan bir ruh. Bu ruhu gönüllü gençlerle farklı noktalara taşımaya gayret gösteriyoruz. 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik ve diğer kuruluşları ortak kıldık. TGSP de bu anlamda iş birliği yaptığımız ve çok büyük bir gayretle, başarılı çalışmalarla bizi mutlu kılan, yüzümüzü ağartan önemli kurumlardan bir tanesi. Bu çalışmaları yakından takip ediyorum. Bundan sonra da tüm imkanlarımızla TGSP'deki değerli arkadaşlarımızla, yüreğiyle, inancıyla bu ülke için kendini adayan genç arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlik bu ülkenin en büyük gücü ve zenginliği. Yaptığımız çalışmalar tüm gayretlerimizle bu doğrultuda. Türkiye 20 milyondan fazla genciyle Avrupa'nın en genç nüfusu. Gençlerimizi yanlış yöne çekmek isteyenlere, karamsarlık tablolarıyla umutsuzluğa boğmak isteyenlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. Gençlerimiz de her daim kararlılıklarıyla, basiretleri ve engin vizyonlarıyla bu tür çabalara hiçbir zaman prim vermeyerek gereken cevabı verdiler. Bakanlıkla olan irtibatınızı, iletişiminizi çok güçlü tutun. Tüm imkanların sizler için olduğunu, tüm çabamızın sizlerle birlikte yan yana gerçekleşmesi gerektiğini unutmayın."

Toplantıya katılan gençleri bakanlığa davet eden Kasapoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü de kutlayarak, "Anadolu'yu ebedi olarak bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı, Sultan Alparslan'ı tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum." dedi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt ise şunları kaydetti:

"Bu kadar faydalı işler yapan gençlerle burada olmaktan, onları ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Üniversitemiz sunduğu eğitim ve öğretim imkanların yanında toplumsal hayatın parçası içinde olan STK'larla ülkemizin kalkınmasına hizmet eden projelerde yer almayı kendine misyon edinmiştir. 76 bin öğrenciye sahip Marmara Üniversitesi, geçtiğimiz yıl kazandığı araştırma üniversitesi unvanıyla yeni bir vizyon ortaya koymaktadır. Araştırmacılarımıza, öğrencilerimize eğitim ve öğretimin yanı sıra mükemmel bir araştırma ortamı sunma hedefiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversite öğrencisi olmak sadece akademik ve teknik donanım kazanmak değil sosyal sorumluluk bilinci de kazanmaktır. Mezun öğrencilerimizin tüm insanların daha iyi bir hayata kavuşmaları, refah seviyelerini yükseltmeleri için gerekli vizyonu kazanarak mezun olmaları gerekir. Ülkemizin yararına olacak her türlü faaliyete destek vermekten büyük gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu gençlik enerjinizi daima hayırlı ve yararlı işlerde kullanmanızı temenni ediyorum."

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, projelerinin geri dönüşlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların sona ermesinin ardından Bakan Kasapoğlu, toplantıya katılan gençlerle özçekim yaptı.