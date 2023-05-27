Bakan Kasapoğlu: Türkiye branş ülkesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin futbol, basketbol, okçuluk, boks, güreş, halter, yüzme ve yelken branşlarında başarılı olduğunu ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalyalar ve rekorlar beklediğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin spor turizminde marka olduğunu belirtti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye futboluyla, basketboluyla, okçuluğuyla, boksuyla, güreşiyle, halteriyle, yüzmesiyle ve yelkeniyle branş ülke olduğunu belirtip, "Türkiye bu branşlarda geçtiğimiz yıl 6 binden fazla madalya aldı. Yine bu yıl aynı büyümeyle başarı grafiğimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki 2024 Paris Olimpiyatları'nda tıpkı Tokyo Olimpiyatları'nda olduğu gibi madalyalar ve rekorlar gelecektir" diye konuştu.

Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde İzmir 1'inci Bölge AK Parti Milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Spor Toto 1'inci Lig Play-Off şampiyonuna verilecek kupaların sergilendiği Konak Meydanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelip, açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizminde marka olduğunu söyledi. Kupaların Cumhuriyet'in ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu 100'üncü yılına özel olarak dizayn edildiğini belirten Kasapoğlu, "Kupalarımızı önce Türkiye'nin en özel yapılarından olan Alsancak Gençlik Merkezi'ne sergiledik. Binlerce vatandaşımız kupaları görme fırsatı buldu. Son 2 gündür de kupalarımızı Konak Meydanı'nda görücüye çıkardık. 100 binden fazla vatandaşımız kupaları görüp anı defterini imzaladı. Spor Toto teşkilatımızın sponsorluğundaki liglerimizde şampiyon olan takımlara bu kupa verilecek" dedi.

Futbolun çok güçlü bir endüstri olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin futbolda da gelişimi çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Dünyanın en modern statları bizde. Göztepe Gürsel Aksel Stadı, bu statlardan bir tanesi. Burada 11 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde de marka haline geldi. Aslolan bu gelişimi sürdürebilir anlamda tesis etmek, yeni yetenekleri keşfetmek. Spordaki markamızı daha güçlü bir şekilde büyütmek ve yaygınlaştırmak için çalışacağız. Sporda aslolan dostluktur, kardeşliktir. O kardeşliği pekiştirmeliyiz. Bu vesileyle sporumuzda rekabet de olsun dostluk da olsun. Tüm spor camiamıza keyifli müsabakalar diliyorum. Şampiyon olacak Süper Lig ekibimizi şimdiden kutluyorum, takımlarımızı mücadelelerinden ötürü kutluyorum" diye konuştu.