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Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Kasapoğlu'nun makamında gerçekleşen kabulde; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Türk basketbolunun gündemi ve geleceğinin konuşulduğu görüşmede, basketbolda planlanan yeni projeler de değerlendirildi.

Kabulün sonunda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bakan Kasapoğlu'na, milli takım forması ile 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' ve 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitaplarını takdim etti. - İSTANBUL

Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, TBF yönetimini kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Güncel, Haberler

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