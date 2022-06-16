Bakan Kasapoğlu, TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul'unda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi ve yeni yönetim kurulunu yayınladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Sayın Büyükekşi ve yeni yönetiminin, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarına yürekten inanıyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor