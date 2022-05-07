Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Mehmet Kasapoğlu, Esenler, Spor, Haberler

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