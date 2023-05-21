Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Lig Kupalarını Tanıttı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig Play-Off şampiyonluğu kupasını tanıttı ve İzmir'de sergileneceğini duyurdu. Ayrıca, Vakıfbank'ın kazandığı Avrupa Kupası'nı tebrik etti ve Türkiye'nin spor başarılarından bahsetti.

İzmir'de 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti'den milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig Play-Off şampiyonluğu kupasını tanıttı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Alsancak Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kasapoğlu, yenilenip özel dizayn edilen kupaların 26 Mayıs Cuma gününe kadar İzmir'de sergileneceğini söyledi.

VAKIFBANK'A TEBRİK

Tokyo'da 2021 yılında düzenlenen olimpiyatlarda büyük başarılar ve rekorlar elde edildiğini ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2024 Olimpiyatları'nda da rekorları milletimize yaşatacağız. Bu gururları yaşatan tüm sporcularımızı, onları yetiştiren teknik adamları ve aileleri yürekten tebrik ediyorum. Futbol liglerimizde ise sona yaklaşıyoruz. İpi göğüsleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Spor Toto'nun sponsoru olan liglerin iki kupasıyla birlikteyiz. Süper Lig'in şampiyonu yakında belli olacak. Bakanlık olarak kupalarımızı sergileyeceğiz. 26 Mayıs'a kadar kupa burada sergilenecek. Kupayı kazanacak takımlara ve renk katan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. 1'inci Lig'de Samsunspor şampiyon oldu. Samsunspor camiasını ve taraftarını tebrik ediyorum. İki takım daha Süper Lig'e gelecek. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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