Bakan Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK ile Kocaelispor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK ile Kocaelispor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TFF 2. Lig'de gruplarını birinci sırada bitirerek 1. Lig'e çıkan takımları tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"TFF 2. Lig'de oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen Beyaz Grup'tan Çorum FK ile Kırmızı Grup'tan Kocaelispor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze de önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyorum."