Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı kutluyorum. Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Vakıflar Bankası, Fenerbahçe, Play Off, voleybol, Spor, Haberler

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