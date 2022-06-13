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Bakan Kasapoğlu, şampiyon ALG Spor'u kutladı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Bakan Kasapoğlu, şampiyon ALG Spor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu ALG Spor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu ALG Spor'u tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde rakibini yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. ALG Spor'a başarılar diliyor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Muhammed Boztepe - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu Futbol Spor Haberler

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