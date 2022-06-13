Bakan Kasapoğlu, şampiyon ALG Spor'u kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu ALG Spor'u tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu ALG Spor'u tebrik etti. Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde rakibini yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan ALG Spor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. ALG Spor'a başarılar diliyor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. ??????? AA / Muhammed Boztepe - Spor TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu Futbol Spor Haberler

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