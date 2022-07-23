Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda şampiyon olan Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımını tebrik etti.

Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı final mücadelesinde Fransa'yı 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon olarak altın madalya kazandı. Madalya töreninin ardından Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk'ten oluşan milli takım, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çektikleri video ile teşekkürlerini iletti. Bakan Kasapoğlu ise yayımladığı tebrik mesajı ile millileri kutladı.