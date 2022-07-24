Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen oyunlarda para yüzme ve para masa tenisi branşlarında 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya alan özel sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da sona eren VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda, para yüzme ve para masa tenisi branşlarında 5'i altın, 6'sı gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

AA / Musa Samur - Spor

Mehmet Kasapoğlu Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title