Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen oyunlarda para yüzme ve para masa tenisi branşlarında 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya alan özel sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da sona eren VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda, para yüzme ve para masa tenisi branşlarında 5'i altın, 6'sı gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."