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Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği langırt oyun masası ilgi odağı oldu

Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği langırt oyun masası ilgi odağı oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gönderdiği langırt masası, Kula Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim binasındaki yerini aldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gönderdiği langırt masası, Kula Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim binasındaki yerini aldı. Langırt'ın ardından buz hokeyinin de kısa zaman içerisinde getirileceği ve sanayi çırakları ile camide eğitim gören öğrencilerin hizmetine açılacağı öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'nın her bir köşesini sporla donatırken, Kula Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne de langırt masası gönderdi. Yaz aylarında çırak olarak sanayideki işyerlerinde çalışan öğrencilerin ve tadilatı tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan sanayi camiinde eğitim gören öğrencilerin kullanması için Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği langırt oyun masası, cami cemaati, sanayi çıraklar ve esnafların kullanımına açıldı. Kaymakam Kemal Duru ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın Kula Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaretiyle hizmete açılan langırt masasının ardından, yine Bakan Kasapoğlu tarafından gönderilen buz hokeyinin de gençlerin ve esnafların hizmetine açılacağı öğrenildi.

Öte yandan sanayi camiinde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Kemal Duru ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, öğrencilerle tek tek sohbet ederek oyuncak dağıttı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Hisarcık Manisa Spor Haberler

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