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Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik mesajı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımını kutluyorum. 3. kez şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart'ın başarılarının devamını diliyor, Halkbank'ı da final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Sigorta Spor Haberler

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