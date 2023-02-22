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Bakan Kasapoğlu'ndan "yurt ücretleri" açıklaması Açıklaması

Spor Haberleri

Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt ücretleri' açıklaması Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Spor

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