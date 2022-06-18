Bakan Kasapoğlu'ndan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine destek oldu.

Yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "YKS'ye katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik." dedi.

Bakan Kasapoğlu'na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu'ndan imzalı kitap alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖSYM'nin dağıttığı kalem setleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Öte yandan gönüllülük ve geri dönüşüm konularına önem veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda "Genç dönüşüm projesi" ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.