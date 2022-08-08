Bakan Kasapoğlu'ndan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından 'Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri' töreninde Avrupa'nın Üstün Başarılı Yöneticisi seçilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından 'Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri' töreninde Avrupa'nın Üstün Başarılı Yöneticisi seçilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, başkan Tulay için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"FIDE tarafından düzenlenen 'Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri'nde, "Avrupa'nın Üstün Başarılı Yöneticisi" seçilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı kutluyorum. Gülkız Tulay'ın yanı sıra "Avrupa'nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni" seçilen Federasyon Asbaşkanı Nilüfer Çınar Çorlulu ve "Avrupa'nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Sporcusu" ödülüne layık görülen Satranç Milli Takım Sporcusu Handenur Şahin'i de tebrik ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Asbaşkan Nilüfer Çınar Çorlulu ve Satranç Milli Takım Sporcusu Handenur Şahin'e başarılarının devamını diliyorum."