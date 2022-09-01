Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu Spor Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Kasapoğlu Mehmet Büyükekşi İstanbul Spor Haberler

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