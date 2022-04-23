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Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 3. Lig'e yükselen takımlara tebrik

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 3. Lig'e yükselen takımlara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 1984 Muşspor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediyespor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum. Toplam 27 grupta 80 ilden 260 takımın mücadele ettiği bu zorlu maratonun sonunda, TFF 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanan takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum."

AA / Fatih Çakmak - Spor

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