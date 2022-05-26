Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2. Lig'e yükselen takımlara tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2. Lig'e yükselen takımlara tebrik

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2. Lig'e yükselen takımlara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 3. Lig play-off final maçları sonrasında TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 3. Lig play-off final maçları sonrasında TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2021-2022 sezonu TFF 3. Lig play-off final mücadeleleri sonrasında TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Fethiyespor, Play Off, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title