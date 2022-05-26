Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2. Lig'e yükselen takımlara tebrik - Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2. Lig'e yükselen takımlara tebrik
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 3. Lig play-off final maçları sonrasında TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 3. Lig play-off final maçları sonrasında TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2021-2022 sezonu TFF 3. Lig play-off final mücadeleleri sonrasında TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor