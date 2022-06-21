Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup ederek şampiyon olan milli takımı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup ederek şampiyon olan milli takımı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri sonuç ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor