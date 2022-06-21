Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup ederek şampiyon olan milli takımı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup ederek şampiyon olan milli takımı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri sonuç ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title