Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup ederek şampiyon olan milli takımı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup ederek şampiyon olan milli takımı kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri sonuç ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Spor Güncel Haberler

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