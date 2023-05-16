Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto 1. Lig'e yükselen kulüplere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'de oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen Beyaz Grup'tan Çorum FK ile Kırmızı Grup'tan Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'de oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen Beyaz Grup'tan Çorum FK ile Kırmızı Grup'tan Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'de oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen Beyaz Grup'tan Çorum FK ile Kırmızı Grup'tan Kocaelispor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 2. Lig'de oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen Beyaz Grup'tan Çorum FK ile Kırmızı Grup'tan Kocaelispor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze de önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyorum." - ANKARA