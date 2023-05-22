Bakan Kasapoğlu'ndan Satranç Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazanan mili sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazanan mili sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'ta yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak kürsünün en üst basamağında yer alan genç milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri tarihi başarıyla geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç satranççılarımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."