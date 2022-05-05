Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'na tebrik
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.
Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı sporcularını, teknik heyetini ve yönetimini kutluyorum. Play-off final serisinde mücadele eden Halkbank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."
AA / Muhammed Boztepe - Spor