Bakan Kasapoğlu'ndan MKE Ankaragücü'nde yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca'ya tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan MKE Ankaragücü'nde yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca'ya tebrik

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan MKE Ankaragücü'nde yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Faruk Koca'yı tebrik ediyorum. Sarı-lacivertli kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

AA / Fatih Çakmak - Spor

Mehmet Kasapoğlu MKE Ankaragücü Faruk Koca Spor Haberler

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