Bakan Kasapoğlu'ndan milli satranççılar için tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rodos Adası'nda düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan genç milli sporcuları kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rodos Adası'nda düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan genç milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rodos Adası'nda düzenlenen ve 53 ülkeden 514 satranççının mücadele verdiği Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan genç milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizlere çifte bayram sevinci yaşatan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." - İSTANBUL