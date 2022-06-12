Bakan Kasapoğlu, madalya kazanan milli okçuları kutladı - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, madalya kazanan milli okçuları kutladı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Bakan Kasapoğlu, madalya kazanan milli okçuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya alan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke sıralamasında da birinci olunduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin toplamda 8 madalya ile katılımcı ülkeler arasında birinci sırayı alması bizleri ayrıca sevindirdi. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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