Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösteren milli haltercileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösteren milli haltercileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6'sı altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli Haltercilerimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Mehmet Kasapoğlu Tiran Spor Haberler

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