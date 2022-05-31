Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda 1 altın 2 gümüş madalya kazanan Nuray Güngör ile 1 gümüş madalya elde eden Berfin Altun'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda 1 altın 2 gümüş madalya kazanan Nuray Güngör ile 1 gümüş madalya elde eden Berfin Altun'u tebrik etti.

???????Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Arnavutluk'ta devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda, madalya kazanan sporcu kardeşlerim Nuray Güngör ile Berfin Altun'u tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Organizasyonda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mehmet Kasapoğlu Gümüş Madalya Halter Spor Haberler

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