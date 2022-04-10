Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçi Emir Erışık'a tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçi Emir Erışık'a tebrik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçi Emir Erışık'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazanan milli cimnastikçi Emir Erışık'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazanan milli cimnastikçi Emir Erışık'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçi Emir Erışık için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde 19 bin 700 puanla altın madalya kazanan milli sporcu Emir Erışık'ı tebrik ediyorum. Sporcumuzun elde ettiği şampiyonluk bizlere büyük mutluluk yaşattı. Emeği geçen teknik ekibe teşekkür ediyorum, genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Cimnastikçi, Mehmet Kasapoğlu, Altın Madalya, Cimnastik, Spor, Haberler

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