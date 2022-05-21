Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 mağlup ederek lig şampiyonluğuna ulaşan Kastamonu Belediyespor için yayınladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum. Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Süper Ligi de zirvede tamamlama başarısı gösteren Kastamonu Belediyespor'un başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Kastamonu Belediyespor, Mehmet Kasapoğlu, Şampiyon, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title