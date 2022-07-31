Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olarak büyükler kategorisinde tarihimizin ilk madalyasını kazandıran sporcumuz İlke Özyüksel'i kutluyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
AA / Fatih Gazioğlu - Spor