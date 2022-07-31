Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olarak büyükler kategorisinde tarihimizin ilk madalyasını kazandıran sporcumuz İlke Özyüksel'i kutluyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." Spor AA / Fatih Gazioğlu Mehmet Kasapoğlu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.