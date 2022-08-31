Bakan Kasapoğlu'ndan "gençlerimizin yanındayız" paylaşımı Spor Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri yurtlarda karşılamak için hazırlandıklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri yurtlarda karşılamak için hazırlandıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldığını belirterek, "Bakanlık olarak bu yıl da gençlerimizi #GSBYurtları'nda karşılamak için hazırlanıyoruz. 800.000'i aşan rekor yurt kapasitemizle gençlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Mehmet Kasapoğlu Spor Haberler

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