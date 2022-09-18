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Bakan Kasapoğlu'ndan genç milli judoculara tebrik

Spor Haberleri

Bakan Kasapoğlu'ndan genç milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan genç milli judocuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan genç milli judocuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonayı zirvede tamamlayan milli judocular için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın şampiyonayı zirvede tamamlaması bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Mehmet Kasapoğlu Spor Haberler

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