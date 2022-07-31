Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta başarılı olan sporculara tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) başarılı olan sporcuları tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) başarılı olan sporcuları tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "2022 EYOF'ta 5 altın, 9 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayı ülkemize kazandıran sporcu gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Spor AA / Fatih Gazioğlu Mehmet Kasapoğlu Slovakya gençlik Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta başarılı olan sporculara tebrik - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.