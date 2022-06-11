TBMM Başkanı Şentop'tan Galatasaray'ın yeni başkanı Özbek'e tebrik telefonu - Haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Galatasaray'ın yeni başkanı Özbek'e tebrik telefonu
AA - Sinan Uslu - Spor
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.
Meclis Başkanı Şentop, Galatasaray Spor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Özbek ile telefonda görüştü.
Şentop, görüşmede, Özbek ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.
AA / Sinan Uslu - Spor