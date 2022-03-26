Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Safiport'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

AA / Fatih Çakmak - Spor

Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

title