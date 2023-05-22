Bakan Kasapoğlu'ndan Çaykur Rizespor'a tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil-mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." - ANKARA