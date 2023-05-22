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Bakan Kasapoğlu'ndan Çaykur Rizespor'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Çaykur Rizespor'a tebrik mesajı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil-mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Rizespor Spor Spor Haberler

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