Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Çebi'ye tebrik - Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Çebi'ye tebrik
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş Kulübünün BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı Kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."
AA / Fatih Gazioğlu - Spor