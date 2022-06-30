Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın dördüncü gününde cimnastik, güreş, badminton ve bocce branşlarında madalya kazanan milli sporcuları kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın dördüncü gününde cimnastik, güreş, badminton ve bocce branşlarında madalya kazanan milli sporcuları kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın dördüncü gününde cimnastik, güreş, badminton ve bocce branşlarında 10 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemize bu gururu yaşatan milli sporcularımıza, antrenörlerine teşekkür ediyorum. Devam eden organizasyonda yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum." AA / Yunus Kaymaz - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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