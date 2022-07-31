Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, milli takımın finalde Küba'ya yenilerek ikinci olduğunu belirterek, " Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde mücadele ederek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Filenin Efelerine gelecekte mücadele edecekleri organizasyonlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Spor AA / Erkan Tiryaki Mehmet Kasapoğlu Güney Kore voleybol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.