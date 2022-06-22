Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı antrenman yaptığı salonda ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Büyük Britanya ile 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı maça İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na ziyarette bulundu. Ziyarette, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından millilerin antrenmanını izledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor