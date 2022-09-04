Bakan Kasapoğlu, milli kürekçi Elis Özbay'ı tebrik etti Spor Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, hafif kilo tek çifte kategorisinde şampiyon olan Elis Özbay'ı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, hafif kilo tek çifte kategorisinde şampiyon olan Elis Özbay'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, hafif kilo tek çifte kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Elis Özbay'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Elis Özbay'a başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan altın madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." Spor Kaynak: AA / Musa Samur Mehmet Kasapoğlu Belçika Spor Haberler

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