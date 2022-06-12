Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli cimnastikçilerin ikişer altın, gümüş ve bronz madalya aldıklarını hatırlatarak, "Toplam 6 madalya kazanan milli cimnastikçilerimizi kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan milli sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mehmet Kasapoğlu Hırvatistan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title