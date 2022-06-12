Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti - Haberler

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli cimnastikçilerin ikişer altın, gümüş ve bronz madalya aldıklarını hatırlatarak, "Toplam 6 madalya kazanan milli cimnastikçilerimizi kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan milli sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. AA / Erkan Tiryaki - Spor Mehmet Kasapoğlu Hırvatistan Spor Haberler

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