Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel barda altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel barda altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda birinci olan Ferhat'ı tebrik ederek, "Altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran ve Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasına vesile olan Ferhat Arıcan kardeşimi canıgönülden kutluyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan milli sporcularımızın tamamına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ferhat Arıcan Hırvatistan Spor Haberler

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