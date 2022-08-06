Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti.

 - Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 10 bin metre finalinde altın madalya kazanan milli alet Mazlum Demir ve bronz madalya kazanan Hayrettin Yıldız'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 10 bin metre finalinde 42.36.02'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan milli atlet Mazlum Demir ve 43.07.95'lik derecesiyle bronz madalya alan Hayrettin Yıldız'ı yürekten kutluyorum. Genç atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası organizasyonlarda kürsüde yer alma başarısı gösteren ve Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Mazlum Demir Atletizm Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title